Каталог биокаминов для квартиры

Хотите, чтобы в холодные дни в вашем доме было уютно и тепло? Мы знаем, что многие горожане не могут позволить себе купить и установить стандартный камин, поэтому ищут альтернативу, и находят в нашем интернет-магазине. Биокамины для квартиры – это современные устройства, которые не требуют получения разрешительных документов, соблюдения определённых технических условий и строительства дымохода для удаления отработанных газов, как традиционные камины. Достаточно, чтобы помещение хорошо проветривалось, а камин располагался на безопасном расстоянии от горючих материалов.

Биокамины для квартиры удобны в использовании, безопасны и экологичны. Для работы используется биологическое топливо (биоэтанол) растительного происхождения, которое практически полностью сгорает и не выделяет никаких запахов. Его можно приобрести как в жидком, так и в гелеобразном виде.

Интернет-магазин BIOCAMIN предлагает эстетичные, экономичные и экологически безопасные очаги от проверенных производителей. При составлении своего каталога мы позаботились не только о качестве предлагаемых изделий, но и о разнообразии форм, размеров, цветов и дизайна, что позволяет нашим клиентам выбрать и купить биокамин для квартиры, который органично впишется как в современный, так и в классический интерьер.

Ассортимент биокаминов для квартиры

В нашем каталоге представлены биокамины для квартиры, различающиеся по способу установки:

Встраиваемые. Устройства, которые встраивают в специально подготовленную нишу, отличаются минималистическим дизайном, поэтому идеально подойдут для небольших квартир.

Настенные. Представляют собой устройства, которые крепятся на стену, благодаря чему не занимают много места. Отличаются стильным дизайном, что делает их удачным решением для интерьеров, оформленных в современном стиле.

Напольные. Такую модель можно поставить в любой комнате и даже на балконе или лоджии.

Настольные. Компактные модели обычно ставят на столе в кабинете, комоде в спальне или специальной тумбе в гостиной.

В этой категории вы найдете встраиваемые, настенные, настольные и отдельно стоящие биокамины для квартиры, изготовленные из различных материалов – керамики, стекла, металла, камня, бетона, МДФ и др. В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать модель современной или классической формы, которая прекрасно впишется как в просторную, так и в небольшую по размерам комнату. Некоторые из предлагаемых очагов имеют дополнительную функцию ароматерапии. Когда вы добавите в топку эфирные масла, помещение наполнится приятным ароматом.

Мы предлагаем биотопливные камины в Москве по самым выгодным ценам с технической поддержкой. Вся представленная в каталоге продукция соответствует европейским стандартам и имеет сертификат безопасности. На каждое изделие предоставляется гарантия.