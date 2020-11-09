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Биокамины каталог
Каталог биокаминов для квартиры
Хотите, чтобы в холодные дни в вашем доме было уютно и тепло? Мы знаем, что многие горожане не могут позволить себе купить и установить стандартный камин, поэтому ищут альтернативу, и находят в нашем интернет-магазине. Биокамины для квартиры – это современные устройства, которые не требуют получения разрешительных документов, соблюдения определённых технических условий и строительства дымохода для удаления отработанных газов, как традиционные камины. Достаточно, чтобы помещение хорошо проветривалось, а камин располагался на безопасном расстоянии от горючих материалов.
Биокамины для квартиры удобны в использовании, безопасны и экологичны. Для работы используется биологическое топливо (биоэтанол) растительного происхождения, которое практически полностью сгорает и не выделяет никаких запахов. Его можно приобрести как в жидком, так и в гелеобразном виде.
Интернет-магазин BIOCAMIN предлагает эстетичные, экономичные и экологически безопасные очаги от проверенных производителей. При составлении своего каталога мы позаботились не только о качестве предлагаемых изделий, но и о разнообразии форм, размеров, цветов и дизайна, что позволяет нашим клиентам выбрать и купить биокамин для квартиры, который органично впишется как в современный, так и в классический интерьер.
Ассортимент биокаминов для квартиры
В нашем каталоге представлены биокамины для квартиры, различающиеся по способу установки:
- Встраиваемые. Устройства, которые встраивают в специально подготовленную нишу, отличаются минималистическим дизайном, поэтому идеально подойдут для небольших квартир.
- Настенные. Представляют собой устройства, которые крепятся на стену, благодаря чему не занимают много места. Отличаются стильным дизайном, что делает их удачным решением для интерьеров, оформленных в современном стиле.
- Напольные. Такую модель можно поставить в любой комнате и даже на балконе или лоджии.
- Настольные. Компактные модели обычно ставят на столе в кабинете, комоде в спальне или специальной тумбе в гостиной.
В этой категории вы найдете встраиваемые, настенные, настольные и отдельно стоящие биокамины для квартиры, изготовленные из различных материалов – керамики, стекла, металла, камня, бетона, МДФ и др. В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать модель современной или классической формы, которая прекрасно впишется как в просторную, так и в небольшую по размерам комнату. Некоторые из предлагаемых очагов имеют дополнительную функцию ароматерапии. Когда вы добавите в топку эфирные масла, помещение наполнится приятным ароматом.
Мы предлагаем биотопливные камины в Москве по самым выгодным ценам с технической поддержкой. Вся представленная в каталоге продукция соответствует европейским стандартам и имеет сертификат безопасности. На каждое изделие предоставляется гарантия.