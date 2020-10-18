Настенные биокамины

Настенные биокамины для квартиры относятся к одному из самых востребованных типов каминов, главным образом из-за того, что их можно устанавливать в самых небольших помещениях (от 10 квадратных метров). Сегодня существуют две разновидности этих приборов: навесные и встроенные, которые устанавливаются в стенную нишу. Монтаж их очень прост: камин либо навешивается на стену как картина, либо вставляется в углубление в стене. В любом случае, для этого не потребуется помощь каминного специалиста. Единственные требования, о которых не нужно забывать, это ровная стена и периодическое проветривание помещения, так как горение невозможно без постоянного притока кислорода.