Закажи тепло и уют в свой дом!

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Закажи уют и тепло в дом

Наш каталог включает в себя только лучшие модели биокаминов представленных на российском рынке.

Гарантированное качество, доверие и настроение наших покупателей, это залог успеха компании Biocamin.

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Какими преимуществами обладает биокамин?

Работает без дров на экологическом биотопливе

Не выделяет в воздух продуктов горения

Компактные размеры и разнообразный дизайн

Нет необходимости в получиении разрешений на установку

Высокий уровень пожаробезопасности

Компактные размеры и разнообразный дизайн

Какими преимуществами обладает биокамин?

Простой монтаж, работает без дымохода

Не выделяет продуктов горения и других вредных веществ

Нет необходимости в получении разрешений на установку

Работает без дров на экологическом биотопливе

Компактные размеры и разнообразный дизайн

Высокий уровень пожаробезопасности

‘Хиты продаж’

Какие бывают биокамины для квартиры?

Встраиваемые биокамины
Биокамин для квартиры в стене не только выглядит необычно. В отличие от обычного камина, тут используется специальное биотопливо, выделяющее при горении воду и углекислый газ. Воздух в комнате дополнительно увлажняется – создаются оптимальные условия микроклимата.
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Напольные биокамины
Если вы любите отрытый огонь и мечтаете о камине в собственном доме, но не имеете возможности установить в нем дымоход, то напольный биокамин для квартиры будут самым простым решением ваших проблем. Его можно поставить в спальне и гостиной, библиотеке, открытом патио и даже на балконе, так как его функционирование не связано с выбросом вредных газообразных веществ.
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Настенные биокамины
Настенные биокамины для квартиры относятся к одному из самых востребованных типов каминов, главным образом из-за того, что их можно устанавливать в самых небольших помещениях (от 10 квадратных метров). Сегодня существуют две разновидности этих приборов: навесные и встроенные, которые устанавливаются в стенную нишу. Монтаж их очень прост: камин либо навешивается на стену как картина, либо вставляется в углубление в стене. В любом случае, для этого не потребуется помощь каминного специалиста. Единственные требования, о которых не нужно забывать, это ровная стена и периодическое проветривание помещения, так как горение невозможно без постоянного притока кислорода.
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Настольные биокамины
Настольный биокамин создан как будто специально под наши желания. Он очень компактен, легок и может быть установлен на любой плоской поверхности. Если вы хотите придать интерьеру буржуазность, то настольный биокамин будет тем самым арт объектом, который позволит этого добиться.
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